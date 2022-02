PAN quer que PS "honre os compromissos negociados" no novo Orçamento

“Sendo um Governo de continuidade, o repto que lançamos ao PS é o de que "honre os compromissos negociados com o PAN”, disse a ex-líder parlamentar do PAN, Bebiana Cunha, à saída do encontro com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Inês Sousa Real não esteve presente na audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, depois de ter tido um contacto de risco.

A representante do PAN transmitiu ao Presidente da República as preocupações de que as “maiorias absolutas poderem ser prejudiciais para a democracia”. “Esperamos que venha a ser um Governo disponível para diálogo e para o debate democrático”, disse.

No rescaldo da noite eleitoral, Bebiana Cunha fez questão de enfatizar que o PAN foi “prejudicado em 70% dos votos” e que caso Portugal tivesse apenas um “círculo único [o PAN] tinha eleito três deputados”.

“Na última Legislatura o PAN esteve em negociações, tinha pensado em questões fundamentais como o combate à pobreza energética, em compromissos ao nível da proteção animal, compromissos ambiciosos no combate à crise climática”, disse Bebiana Cunha.