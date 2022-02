Malheiro lança Montenegro, Moreira da Silva e Rangel à liderança do PSD

Verdadeiro construtor das vitórias internas de Rui Rio à frente do PSD, Salvador Malheiro pede tempo a quem quiser liderar o partido, considera que "é importante fazer as coisas com calma" e que exista "um período de reflexão muito aturado", que começa já na quinta-feira com a reunião da comissão política nacional do partido.

O vice-presidente social-democrata, em declarações à Renascença, considera que ter um novo líder do PSD já em Abril "é cedo" e pede que o partido se entenda numa "candidatura única", rematando com um "vamos ver se é possível".

Em primeiro lugar, para Malheiro, "há que assumir a derrota" e a partir daí "desencadear um processo de reflexão interno" e "no seu devido tempo um processo que conduza a novas eleições internas para escolher um novo projecto político e um novo líder".

Apesar da ambiguidade de Rio na noite eleitoral sobre o seu próprio futuro, para Malheiro ficou claro que o líder do partido não vai ficar à espera de nenhuma vaga de fundo para continuar no cargo e que "ficou por demais evidente" que "não está apegado ao poder e deixou claro que irá deixar a sua função no partido".