Legislativas: Livre quer saber se PS será fiel à ideia de diálogo com outros partidos

O deputado eleito pelo Livre, Rui Tavares, foi o primeiro a ser ouvido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no âmbito das audiências do chefe de Estado com os partidos que conseguiram representação parlamentar nas legislativas de domingo, tendo em vista a indigitação do primeiro-ministro.

O Livre considerou esta terça-feira que tem que ser o PS a dizer se continuará fiel à ideia de funcionar "em diálogo com outros partidos" mesmo com maioria absoluta, antecipando que vai pedir reuniões ao PCP, BE e PAN.

Questionado sobre a abertura para integrar uma "eco-geringonça" apesar da maioria absoluta alcançada pelo PS nas eleições de domingo, Rui Tavares respondeu que "essa pergunta tem que ser dirigida ao partido que ganhou estas eleições com maioria absoluta".

"E que tem que se saber se [o PS] vai ser fiel a essa ideia que deu antes de que uma maioria absoluta não seria um Governo ensimesmado, mas que funcionaria em diálogo com outros partidos", desafiou.

Sobre a estratégia parlamentar do Livre, o fundador do partido garantiu que "o Livre não falará só com o PS e não limitará as suas interações na esquerda a encontros bilaterais com o PS".

"Pediremos - aliás fazemo-lo sempre em qualquer órgão em que o Livre esteja representado - reuniões ao PCP, ao BE, ao PAN, a todas as forças do progressismo e da ecologia porque se encontrarmos as linhas de força conjuntas destes partidos, também é muito mais difícil que o Governo não tenha de encontrar caminho para fazer e construir diálogo com estes partidos", adiantou.