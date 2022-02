Legislativas: BE alerta para os perigos das maiorias absolutas e promete oposição exigente

A coordenadora do BE, Catarina Martins, alertou hoje para os perigos das maiorias absolutas, que não deixaram "boas memórias" e "são permeáveis ao poder económico", prometendo uma oposição "construtiva e exigente" ao futuro Governo do PS.

"O Partido Socialista teve uma maioria absoluta e, portanto, o que transmitimos ao senhor Presidente da República é que o Partido Socialista deve formar Governo. O Bloco de Esquerda estará na oposição de uma forma construtiva e exigente e com o programa que nos conhecem e o mandato com que fomos eleitos, nomeadamente nas questões do trabalho, da saúde e do clima", disse aos jornalistas à saída da audiência de uma hora com Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.

A coordenadora do BE reiterou que as maiorias absolutas não deixaram "boas memórias no país até hoje", inclusivamente a última, que também foi do PS, no Governo então liderado por José Sócrates.