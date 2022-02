Comissão Política do PSD reúne-se na quinta-feira

A Comissão Política Nacional do PSD vai reunir-se na quinta-feira, pelas 17h00, num hotel em Lisboa, para fazer a análise dos resultados das legislativas de domingo, disse à Lusa fonte oficial do partido.

No final da reunião, deverão existir declarações à comunicação social, segundo a mesma fonte.

Na quarta-feira, o presidente do PSD, Rui Rio, irá a Belém no âmbito das audiências que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está a promover com todos os partidos com assento parlamentar.

O vice-presidente do PSD Salvador Malheiro já tinha afirmado nesta terça-feira, no Fórum da TSF, que a direção do partido reuniria ainda esta semana para analisar os resultados das legislativas de domingo e desencadear o processo interno, depois de Rui Rio ter aberto à porta à saída.

"Não devem existir precipitações, teremos que analisar os resultados, perceber o que aconteceu. Sabendo que o presidente do partido, como deixou muito claro, entende que a sua missão dentro do partido terá ficado com uma ação muito limitada, creio que com calma deverão surgir passos óbvios para, com muita prudência, despoletar todo o processo que vise trazer um novo projeto para o partido", afirmou Salvador Malheiro.