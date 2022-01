"Segunda oportunidade". A noite foi de festa para o Livre

Ainda com a festa “antecipada” de 2015 em mente, um falso alarme que não ficou esquecido, o partido aguardou calmamente pelos resultados. Já passava das 23h30 da noite quando chegou a confirmação da eleição de Tavares. Conseguira cumprir a vontade manifestada no último e único comício da campanha: “trazer o Livre de volta à Assembleia da República e, desta vez, para ficar”. Em 2019, o Livre tinha eleito Joacine Katar Moreira, que acabou por se desvincular do partido.

Este domingo marca ainda um dia simbólico para o partido da esquerda. Nos dias 30 e 31 de janeiro de 2014, há precisamente oito anos, decorria o comício fundador do Livre. Um aniversário “diferente”, este, e “muito feliz”, como disse o líder, minutos depois de saber que foi eleito para o Parlamento, numa sala com cerca de uma centena de apoiantes.

A noite começou calma e as primeiras projeções espelharam o silêncio e a tensão que se sentiram na Casa do Alentejo durante várias horas. A vontade era eleger, pelo menos, um deputado, a ambição maior era colocar três pessoas na Assembleia da República. O objetivo mais ambicioso não ficou cumprido, mas foi Rui Tavares, cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Lisboa e fundador do partido, que conseguiu garantir a continuidade do Livre no Parlamento.

Admitindo que desejava ter eleito um grupo parlamentar, objetivo do partido nestas eleições, e que havia uma “barreira da descrença” que precisava de ser ultrapassada, Tavares ressalvou que apesar de tudo não foi eleito sozinho porque no Livre “trabalha-se em equipa”.

O fundador do Livre apontou como grande desafio o diálogo à esquerda no Parlamento, face a uma maioria absoluta do PS, e admitiu que a sua eleição foi uma "segunda oportunidade".

"Vamos comemorar o oitavo aniversário do Livre com o regresso à Assembleia da República para ficar, para sermos os representantes da esquerda verde europeia em Portugal. A esquerda verde europeia, o partido da liberdade, da esquerda, da Europa, da ecologia, regressa ao Parlamento para ficar e não vem sozinho. Venham para o Livre para fazer o futuro da liberdade, da esquerda, da Europa, da ecologia. O futuro está a passar por aqui", enalteceu.

Nas legislativas de 2019, o Livre obteve 1,09% dos votos dos portugueses. Este ano, esse resultado foi superado, com o partido a ultrapassar 1,5%.

Rui Tavares foi o único líder dos partidos com anterior representação no Parlamento que não falou ao longo de domingo. O discurso final foi a única intervenção do historiador e escritor, que reforçou que o Livre está de regresso à Assembleia da República para de lá não sair tão cedo.

A noite eleitoral do Livre decorreu na Casa do Alentejo, junto à zona do Rossio, em Lisboa. Em 2019, aconteceu na Fábrica do Braço de Prata, igualmente em Lisboa, cidade onde o partido tem maior representação.

A primeira intervenção da noite foi feita pela número dois do círculo de Lisboa, Isabel Mendes Lopes, que na altura descreveu os números da abstenção como “uma boa notícia”, mas mostrando-se, no entanto, preocupada com os problemas verificados com os votos dos portugueses que se encontram no estrangeiro.

Rui Tavares chegou à Casa do Alentejo à hora prevista, de forma bastante discreta, pelas 19h30 da tarde.

Jorge Pinto, cabeça de lista pelo círculo eleitoral do Porto, fez a segunda intervenção da noite, por volta das 20h, com “muita cautela” na suas palavras, dizendo que “apesar dos resultados, o Livre terá de continuar a insistir no seu projeto”.

