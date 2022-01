Resultados eleitorais das Legislativas 2022. Da maioria absoluta do PS ao desaparecimento do CDS

Veja também:

O PS é o partido mais votado com 41,68% dos votos e 117 mandatos nas eleições legislativas de domingo, quando estavam apurados os resultados provisórios em 3.092 das 3.092 freguesias.

De acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral, o PSD é o segundo partido mais votado com 27,8%, com 71 deputados.

A extrema-direita ganha força. O Chega, de André Ventura, ascende a terceira força política em Portugal, com 7,15% dos votos e passa de um para 12 deputados.

A Iniciativa Liberal (IL) também cresceu nestas eleições. Conseguiu quase 5% dos votos e João Cotrim Figueiredo deixa de estar sozinho na Assembleia da República. A IL passa a contar com um grupo parlamentar de oito deputados.

O Bloco de Esquerda (BE) é um dos perdedores da noite. O partido de Catarina Martins passa de terceira a quinta força política, com 4,46% e cinco deputados. Em 2019, o BE tinha conquistado 19 deputados.

A CDU, coligação formada por PCP e Partido Ecologista Os Verdes, também desce e falha a eleição de nomes como o histórico António Filipe e o líder parlamentar João Oliveira. A CDU não vai além de 4,4% e passa de dez para seis deputados.

O CDS sofreu a derrota mais dolorosa da noite, ao perder toda a sua representação parlamentar. Os centristas alcançaram 1,61% e passaram de cinco deputados para...zero.

O PAN também sofreu uma quebra assinalável e perdeu os três deputados que tinha alcançado em 2019. Mesmo assim, e apesar de ter apenas 1,53% dos votos, os animalistas conseguiram eleger Inês Sousa Real, por Lisboa.

Por fim, no sentido inverso ao resto da esquerda à esquerda do PS, o Livre conseguiu 1,28% dos votos e elegeu Rui Tavares, por Lisboa. O partido recupera assim a representação parlamentar que tinha desaparecido, depois da saída da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira do Livre.