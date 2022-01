Pedro Soares quer "novo rumo" para o BE, na "inevitável oposição" a um PS maioritário

Pedro Soares, antigo deputado do Bloco de Esquerda (BE), lamenta os resultados alcançados pelo partido nas eleições legislativas deste domingo e pede "um novo rumo" para os bloquistas que, defende, vão ter de estar na "inevitável oposição" a um governo de maioria absoluta do PS.

Os bloquistas caíram de terceiro para quinto, em votos, nestas eleições, e perdeu 14 dos 19 deputados que tinha no Parlamento.



"Todos os objetivos da direção do Bloco faliram. Foram derrotados. Não se conseguiu retirar a maioria absoluta ao PS, não se conseguiu ficar em terceiro lugar, não se conseguiu colocar a extrema-direita numa posição de inferioridade e, sobretudo, não se conseguiu sentar à mesa com o PS para negociar um novo acordo", aponta Pedro Soares, à Renascença.

O elemento da plataforma Convergência, que tem vindo a fazer oposição interna à direção atual do BE, acredita que a orientação eleitoral do partido tem de ser avaliada e repensada, através de um processo interno "com reflexão, com participação, com democracia, com pluralidade".

No entanto, Pedro Soares não expressa que a mudança de rumo desejada implique uma mudança de liderança e acha que "seria injusto concentrar responsabilidades" em Catarina Martins e diz que a orientação política do partido foi aprovada coletivamente.



O antigo deputado bloquista lamenta que o BE tenha focado o seu eixo na procura "por uma nova gerigonça", que acabou por "diluir" a identidade do partido.

"Se perguntar a um cidadão qual foi a mensagem do BE, vai dizer que queria um acordo com o PS", exemplifica.

Pedro Soares acredita que "é possível servir a Democracia na oposição" e que os bloquistas já deviam ter tomado essa posição, depois das eleições legislativas de 2019.

"Não o ter feito, criou a ideia que o BE era um dos pilares parlamentares de sustentação do Governo, quando não era o caso. Quando o partido votou contra o Orçamento, causou uma ideia contraditória", refere, à Renascença.

Por isso, no seu entender, num quadro de maioria absoluta do PS, o BE terá de assumir uma postura de "inevitável oposição".