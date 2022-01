Parlamento com 93 caras novas e menos mulheres

Santarém, o círculo feminista Dos 20 círculos eleitorais do território nacional, apenas três apresentam pelo menos 50% de representatividade feminina entre mandatos atribuídos. Beja e Portalegre não elegeram uma única mulher. Já Santarém é o distrito com maior representatividade do género. Cinco dos nove deputados eleitos são do sexo feminino. Entre as eleitas estão Alexandra Leitão, Maria do Céu Antunes e Mara Coelho, do PS, e Isaura Morais e Inês Barroso, do PSD. Na legislatura anterior, nenhum dos círculos eleitorais somou mais mulheres do que homens e só Setúbal e Viana do Castelo apresentaram o mesmo número.

Cinco deputados abaixo dos 30 e sete acima dos 70 Apesar das renovações, a idade média dos deputados eleitos fixa-se, agora, nos 41 anos, menos sete do que em 2019. É no Chega que se encontra a deputada mais nova, Rita Maria Cid Matias, eleita pelo círculo de Lisboa, aos 23 anos. Abaixo dos 30 estão, também, Miguel Rodrigues (27), Miguel de Oliveira Matos (27) e Joana Sá Pereira (28) do PS e, ainda, Alexandre Poço (29) do PSD. Já o deputado mais velho é, mais uma vez, Alexandre Quintanilha, com 76 anos. Seguem-se Jerónimo Sousa, Maria da Luz Rosinha, Edite Estrela, Manuel Afonso, Joaquim Barreto e Luís Capoulas Santos. Com exceção do secretário-geral do PCP, todos os restantes parlamentares representam a bancada do PS. É no Bloco que a média de idades dos candidatos eleitos atinge o valor mínimo de 39 anos. No espectro oposto está o PSD com 51.