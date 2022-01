PAN em queda. “É com muita tristeza que assumo este mandato sozinha”, diz Inês Sousa Real

Em 2019, o PAN elegeu quatro deputados. Três anos depois, apenas Inês Sousa Real estará (talvez temporariamente) de regresso ao Parlamento. A líder do Partido Pessoas, Natureza e Animais (PAN) foi a única eleita.

Em declarações aos jornalistas, Inês Sousa Real afirmou: “É com muita tristeza que assumo este mandato sozinha.” E adiantou que a direção do partido “terá fazer a sua reflexão dos resultados” – ou seja, pode estar de saída.

Segundo a deputada, o resultado da maioria absoluta do PS “não é só mau para o PAN, mas também para a democracia”.

"As consequências são para a causa. Vemos também com tristeza a saída forças ecologistas como o PEV e as pessoas retrocederem a preocupação com as políticas ambientes e animais. Mais nenhum partido tem esta preocupação", afirmou.

Inês Sousa Real alertou ainda para o crescimento do Chega e da Iniciativa Liberal. Sem nunca referir o nome dos partidos, sinalizou que o “populismo cresceu” e que “as iniciativas neoliberais” nada querem saber do ambiente.

Em 2019, o PAN elegeu quatro deputados, amealhou 173.931 votos.