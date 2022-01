​Legislativas. Marcelo começa a receber partidos na terça-feira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, começa a receber os partidos com assento parlamentar na terça-feira, após a vitória do PS nas eleições legisltivas.



Para amanhã, dia 1 de fevereiro, a partir das 15h00, estão convocadas audiências com o Livre, PAN, Bloco de Esquerda e Partido Comunista.

Iniciativa Liberal, Chega, PSD e PS são recebidos pelo Presidente da República na quarta-feira, 2 de fevereiro.

Marcelo Rebelo de Sousa chama os partidos após as eleições legislativas de domingo, que culminaram na maioria absoluta do Partido Socialista.

O PS foi o partido mais votado com 41,68% dos votos e 117 mandatos nas eleições legislativas de domingo, numa altura em que ainda falta apurar os quatro deputados eleitos pelos círculos da Europa e Resto do Mundo.

De acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral, o PSD é o segundo partido mais votado com 27,8%, conseguindo 71 deputados.