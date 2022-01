Iniciativa Liberal promete "oposição forte e implacável" ao PS

João Cotrim de Figueiredo, líder da Iniciativa Liberal, promete "oposição forte" ao Partido Socialista depois de ter visto confirmada as sondagens e de ter aumentado consideravelmente a sua presença parlamentar.

A IL passa a ser a quarta força política, atrás de Chega, PSD e PS, e, apesar de ver a provável maioria do PSD como uma "má notícia para Portugal", festeja a vitória do seu partido.

"Só há dois partidos que podem cantar vitória: um preocupa-nos, que é a eventual maioria do PS. Já cumprimentei António Costa, dei-lhe os parabéns, mas pode contar com oposição firme da Iniciativa Liberal. O outro somos nós, é um motivo de profunda alegria", disse.

Cotrim de Figueiredo acredita que a IL foi capaz de "mobilizar tantos que já tinham desistido de votar e outros que foram votar pela primeira vez" e que será "oposição firme, constante, implacável ao socialismo que nos desgoverna. Continuaremos a lutar todos os dias, a doutrinar todos os dias, para que todos os portugueses percebam que o liberalismo funciona e faz falta".

O líder do partido diz que a IL "mostrou que é possível uma campanha com clareza de objetivos, coragem de falar do que é e não popular. É possível ganhar votos sem ser populista e extremista. É uma vitória da democracia em Portugal".

"É possível tirar pessoas da apatia e crescer eleitoralmente com ideias, sem protagonistas", termina.

A Iniciativa Liberal elegeu um deputado em 2019, num total de cerca de 67 mil votos. Nestas eleições, a IL já ultrapassou mais de 250 mil votos e elegeu seis deputados - três em Lisboa, dois no Porto e um em Braga.