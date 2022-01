IL. ​O partido de um homem só passou a partido com grupo parlamentar

O partido de um homem só passou a partido com grupo parlamentar

Em Lisboa, mas longe do centro da cidade. A Alfândega de Rocha Conde de Óbidos foi o local onde a Iniciativa Liberal decidiu passar a noite eleitoral.

Não é fácil dar com o local e quem lá esteve sabemos que não foi ao engano. O edifício é amplo e arejado, perfeito para um convívio em plena pandemia, mas, à medida que as horas iam passando, era claro que o espaço não seria suficiente. A sala encheu, para festejar o que já todos esperavam: um resultado histórico do partido.

Em cima da uma da manhã, ainda se festejava: acabava de ser eleito o sétimo deputado do partido. Uma hora antes, num claro discurso de vitória, João Cotrim Figueiredo já tinha destacado esse resultado sem precedentes e, emocionado, lembrava que já não eram os mesmos: a Iniciativa Liberal acordou como partido, mas nesta noite de domingo ia dormir como grupo parlamentar.

Uma máquina apoiou a eleição de meia dúzia (sete, ao início da madrugada), mas muitos mais fizeram questão de animar a noite e fazer a festa em Alcântara. Apesar de isolados, nada faltou: comida, bebida, música e até uma banca com "merchandising" da IL.

A meio da noite, já voavam bandeiras azuis com o "logo" do partido pela sala. O líder dos liberais foi dos últimos a discursar, mas ninguém arredou pé nem a festa arrefeceu, pelo contrário: a euforia foi sempre subindo, trepou pelas paredes, pairava no ar, aqueceu o ambiente e ganhou força a cada deputado eleito.

Ironicamente, o primeiro a garantir um lugar na Assembleia da República foi Carlos Guimarães Pinto, cabeça de lista pelo Porto e antigo líder da IL, que, em 2019, não tinha conseguido ser eleito.

A família liberal está maior, reclamou vitória e prometeu que está para ficar e dar luta ao que temiam ser o outro vencedor da noite: a maioria absoluta do PS.

“O liberalismo funciona e faz falta”

Foi dos últimos lideres partidários a discursar, já em cima da meia noite, numa sede de campanha em festa desde o primeiro minuto.

João Cotrim Figueiredo foi o segundo deputado a ser eleito pela Iniciativa Liberal, depois do cabeça de lista pelo Porto e antigo líder, Carlos Guimarães Pinto. A eleição sucessiva de deputados foi animando a noite, até o Presidente do partido subir ao púlpito, com um claro discurso de vitória.

Para Cotrim Figueiredo, esta noite teve apenas dois vencedores, um deles é “a eventual maioria absoluta do PS”, admitia. Mas deixou também a promessa: "Podem contar com a oposição firme da Iniciativa Liberal”.

"Passámos de nona força política para quarta força política, mostrámos que é possível fazer campanha com clareza de objetivos e coerência de comportamento”, disse

Sem mencionar o Chega, que acabou por arrebatar a terceira posição como força mais votada, o líder da IL sublinhou: "Provámos que é possível ganhar votos sem ser populista, sem ser extremista, e essa é uma vitória da democracia em Portugal."



Os liberais reclamam ainda, uma ideia sublinhada ao longo da noite, responsabilidade directa sobre a descida da abstenção, sobretudo com a chamada dos jovens para a política.



No final, e mesmo antes de concluída a contagem dos votos, Cotrim Figueiredo deixou dois compromissos: que o partido será a “oposição firme, constante e implacável ao socialismo que há tanto tempo nos desgoverna”, prometem ainda continuar a “lutar todos os dias e doutrinar todos os dias, para que os portugueses percebam que o liberalismo funciona e faz falta”.