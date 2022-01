Caíram 14 deputados, noite do BE acaba com dois militantes a ver discurso da vitória de Costa

Veja também:

O silêncio foi rei e o ambiente nunca chegou a aquecer no Capitólio, em Lisboa, que serviu de quartel-general do Bloco de Esquerda para a noite eleitoral. Ao final da tarde, quando abriram as portas, a sala estava depenada. Foi só quando o até aqui líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares foi ao púlpito, que as cadeiras se foram preenchendo.

Mas foi depois das 22h00 que Catarina Martins reagiu ao resultado, e não escondeu que foi um mau resultado.

“É um mau resultado, é uma derrota. Neste partido encaramos as dificuldades tal como elas são. A estratégia de António Costa foi bem sucedida. Ao que tudo indica, o PS deve ter maioria absoluta”, assumiu a líder do partido.

Segundo Catarina Martins, a derrota do Bloco de Esquerda é agravada pela subida do número de votos conseguido pelo Chega. “É também um mau resultado por causa do resultado da extrema-direita. É verdade que fica aquém dos resultados que André Ventura teve nas presidenciais, mas cada deputado racista eleito no Parlamento português é um deputado a mais. E cá estaremos para os combater todos os dias”.