António Costa: “Uma maioria absoluta não é poder absoluto, não é governar sozinho”

António Costa entrou na sala em que fez o discurso de vitória de braço dado com a mulher, Fernanda Tadeu, e visivelmente emocionado. Não era para menos, o líder do PS vinha anunciar a vitória histórica que alcançou, mas quis sossegar os portugueses em relação aos perigos da maioria absoluta.

Costa disse mesmo que estará empenhado em continuar a dialogar com todas as forças políticas em Portugal. Todas menos uma, o Chega. O líder do PS anunciou reuniões com todos os partidos depois do Presidente da República indigitar o próximo primeiro-ministro.

“Há um partido com o qual não vale a pena perder tempo”, sentenciou.

No entanto, Costa esforçou-se por enfatizar que “será uma maioria de diálogo”. “Em democracia ninguém governa sozinho”, reforçou.

António Costa garantiu que o PS não vai pisar o risco e que a garantia de que isso não sucederá é ele próprio. “Tenho bem consciência de que esta maioria só foi possível porque se juntaram aos socialistas milhares de portugueses das mais diversas áreas políticas”, reforçou.

Quanto à relação com Marcelo Rebelo de Sousa, Costa referiu que “nunca houve um momento tão duradouro em que o relacionamento entre a Assembleia da República, o Governo e o Presidente da República.