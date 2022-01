Vitória do PS? CDS pede reflexão à direita

Veja também:

"Se se verificar uma vitória da esquerda, será a terceira consecutiva e implica uma reflexão de toda a direita", afirma o vice-presidente do CDS, Pedro Melo.

O dirigente centrista reagiu desta forma às projeções das televisões, que apontam para uma vitória do PS, que até pode alcançar a maioria absoluta, no melhor cenário.

Pedro Melo afirma que "tudo leva a querer numa vitória do PS" nas eleições legislativas deste domingo, mas o CDS vai esperar para retirar mais ilações.

As projeções apontam para uma descida do número de deputados do CDS. Derrota? Pedro Melo responde: "temos que esperar, ainda não começou a contagem de mandatos. Uma reflexão só no final da noite ou amanhã".

As primeiras sondagens das televisões são uma vitória ao PS e que poderá inclusive alcançar a maioria absoluta. O PSD aparece em segundo lugar. O Chega deverá ser o terceiro partido mais votado. O PAN e o CDS podem não eleger deputados.