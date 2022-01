Reação às projeções: PSD diz que “houve à esquerda mais voto útil do que houve à direita”

As projeções, apesar de darem um resultado melhor que em 2019, não trazem boas notícias para Rui Rio. Mais uma vez, o PS aparece como o partido mais votado. A da RTP coloca mesmo em cima da mesa a possibilidade de o partido liderado por António Costa chegar à maioria absoluta.

Em declarações à “RTP”, André Lima Coelho, do PSD, justificou as projeções com o voto útil à esquerda. Mas disse também que era preciso esperar pelos resultados definitivos.

“Temos que ver que resultados temos. A partir daqui, em que deixamos de falar de projeções, começa a ser mais difícil tirar conclusões, até porque todas as projeções, mesmo dando o PS a ganhar, dão todas o PSD a subir”, começou por dizer.

E depois acrescentou: “A minha primeira análise é que houve à esquerda mais voto útil do que houve à direita, ou seja, poderá haver alguma desagregação de votos entre BE o PCP que beneficiarão o PS, fenómeno que não existir à direita.”

De acordo com a sondagem ICS/ISCTE-GFK, para a SIC, o PSD deverá reunir 26,9 a 30,9% dos votos, elegendo entre 75 a 85 deputados. Ou seja, um resultado pouco melhor que nas últimas eleições.

A sondagem da Universidade Católica para a RTP traça um cenário um pouco mais positivo: aponta para entre 30 a 35%, o que permitira eleger entre 84 a 94 deputados.

Em 2019, o PSD elegeu 79 deputados, com 29,187% votos.