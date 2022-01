Reação às projeções: PAN disponível para entendimentos (mas pode não eleger deputados)

O PAN deverá ser um dos derrotados da noite eleitoral, tendo em conta as projeções avançadas pelas televisões. E corre mesmo o risco de ficar fora do Parlamento.

De acordo com a sondagem ICS/ISCTE-GFK, para a SIC, o PAN deverá reunir 0,5 a 3,1% votos, elegendo um a três.

Já a projeção da Universidade Católica para a RTP traça um cenário mais negro: conseguir 1 a 3% dos votos, podendo não eleger nenhum deputado ou, no melhor dos cenários, dois.

Em declarações aos jornalistas, Ricardo Vicente, membro da comissão permanente do PAN, reagiu com cautela às projeções. "É preciso esperar pelo fim da noite", disse.

Ricardo Vicente afirmou também que é “prematuro” reagir a números, remetendo para o “apuramento final dos resultados”.

O dirigente do PAN deixou, ainda assim, a porta aberta a futuros entendimentos. O partido “já demonstrou disponibilidade no passado para fazer passar aquilo que são as causas e ideias [do PAN] e trabalhar em conjunto com outras forças políticas”, afirmou.

Durante a campanha, o PAN foi um dos partidos que, tanto pelo PS como PSD, foi colocado na posição de possível parceiro de governação.

Todas as projeções dão a hipótese do PS chegar à maioria absoluta.

Em 2019, o PAN elegeu quatro deputados, amealhou 173.931 votos.