PS. "A confirmar-se será uma vitória da humildade" de uma campanha em crescendo

O diretor de campanha do PS, Duarte Cordeiro, reagiu à previsão dos resultados dos socialistas, em que todas as sondagens dão a possibilidade do partido atingir a maioria absoluta. "A confirmar-se será uma vitória da humildade, da confinaça e da estabilidade", afirmou.

Numa sede de campanha em êxtase, e muitos gritos de alegria, Duarte Cordeiro diz que estas projeções são um "sinal de enoeme confiança e otimismo".

O anterior secretário de Estado referiu que a campanha do PS foi em crescendo e que essa "força se vai fazer sentir".