Projeções. PS ganha legislativas e pode chegar à maioria absoluta

Cidadao

30 jan, 2022 Lisboa 20:27

Vitória esperada do PS, com o bónus de poder até chegar à Maioria Absoluta, coisa que as sondagens anteriores davam por perdida. Um novo governo de esquerda e Pedro Nuno Santos terá de aguardar melhores dias. Grande vitória também, do Chega! e da Iniciativa Liberal que formam sólidos grupos parlamentares na AR. O Livre mantém o seu deputado. Derrotados: PSD que não sai da Cepa torta, CDS que desaparece ou quase, PAN que desce, mas sobretudo uma hecatombe para o BE que de 19 deputados passa para 6 ou 7. A CDU também desce, mas a CDU rege-se por "regras próprias". Inequivocamente, o PS venceu, convenceu e vai ser governo. E no PSD, as dores de cabeça de Rui Rio, vão começar, agora que a hipótese de Poder, se esfumou.