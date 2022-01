PJ investiga possível ataque informático ao site do Parlamento

O site do Parlamento terá sido alvo de um ataque informático neste domingo. A Renascença confirmou, junto da Polícia Judiciária, que o caso está a ser investigado.

De acordo com o jornal Expresso, foi publicada uma mensagem na 'dark web', na qual se lê: “hoje hackeámos o site do Parlamento e tivemos acesso a aplicações da Microsoft e a uma grande quantidade de bases de dados que contém informação sensível do Governo relacionada com informações pessoais de políticos e de partidos políticos, muitos documentos, emails, passwords…”

De acordo com o semanário, podem ter sido roubadas informações sensíveis e está a ser estudada uma eventual ligação deste acontecimento ao Lapsus Group, os mesmos piratas informáticos que atacaram o grupo Impresa no início do ano.

Também os serviços de informações estão a monitorizar esta possível ação ilegal.



O site do Parlamento terá estado esteve em baixo durante uns cinco minutos durante o alegado ataque.