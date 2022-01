Marcelo. Votar "é uma prova de vida, de vitalidade e de democracia"

Veja também:

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu, neste domingo, depois de votar para as eleições legislativas antecipadas, que votar “é uma prova de vida, de vitalidade e de democracia. É uma prova de que as pessoas querem exprimir a sua voz”.

“É em função desse voto que se vai determinar um futuro que é muito importante, porque temos de sair da pandemia e acelerar o crescimento económico”, acrescenta.



O chefe de Estado votou pelas 13h15 em Celorico de Basto, distrito de Braga, na secção da junta de freguesia de Molares, onde está recenseado há cerca de 26 anos.

“Espero que seja possível que, no período entre as 18h e as 19h, muitos dos portugueses isolados venham votar, não prejudicando ninguém e exercendo o seu direito”, desejou Marcelo à chegada para votar.

No seu entender, “não há razões para não termos aumento de votantes”, uma vez que está bom tempo.

Até ao meio-dia, 23,27% dos eleitores já tinham votado, o que representa uma percentagem superior à das últimas legislativas, realizadas em 6 de outubro de 2019 (antes da pandemia). Os dados são do Ministério da Administração Interna (MAI).

Estas eleições foram convocadas porque os partidos com assento parlamentar não aprovaram o Orçamento do Estado para 2022 e o Presidente da República dissolveu o Parlamento. “Fiz em consciência o que tinha de fazer. O Conselho de Estado aprovou. Agora é preciso olhar para o fundamental e votar”, defendeu aos jornalistas que o acompanhavam.

Marcelo sublinha que existem muitas forças partidárias em que se pode votar: "De tantas hipóteses, devem aproveitar", incentiva.