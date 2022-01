Livre quer ser "força de somar" em maioria de esquerda

Apesar da ressalva de que as "sondagens à boca da urna têm de ser vistas com muita cautela", o dirigente apontou que o partido "tem tentado ocupar um espaço que está abandonado há décadas na política portuguesa que é o espaço da ecologia de esquerda e europeísta".

"Aquilo que nós queremos é ver os resultados finais e ver se há ou não uma maioria [de esquerda] progressista, plural, onde o Livre será sempre força de somar, força de diálogo, proposta e de compromisso", declarou Jorge Pinto, na Casa do Alentejo, em Lisboa.

O cabeça de lista do Livre pelo Porto, Jorge Pinto, salientou que o partido prefere aguardar pelos resultados finais para reagir, em definitivo, às primeiras projeções.

O Livre espera uma maioria de esquerda após as eleições legislativas, na qual pretende ser uma "força de somar".

Com "muita cautela" no discurso, Jorge Pinto recordou "experiências passadas" em que aquilo que o partido esperava pelas projeções à boca das urnas não se concretizou, nomeadamente nas legislativas de 2015. Ainda assim, assinalou que "quando a esquerda se mobiliza os portugueses respondem e respondem dando força à esquerda".

"Há um mês, muitos nos davam como um partido terminado, como um partido moribundo ou até morto e nós provámos pela nossa seriedade, pelas nossas ideias, pelas nossas propostas, provámos que somos um partido que faz falta ao país e que continuará a trabalhar para o bem comum e para a defesa de uma liberdade partilhada, ecologicamente sustentável e que não deixa ninguém para trás", destacou.

As projeções dos resultados eleitorais divulgadas por RTP, SIC, TVI e CMTV dão a vitória ao PS nas eleições legislativas deste domingo, com 36,6% a 42,6% dos votos. Segue-se o PSD, com entre 26,7% e 32,7%.

De acordo com as projeções, o Chega tem entre 3,8% e 8,5% e a Iniciativa Liberal (IL) entre 3,5% e 8,5%. Bloco de Esquerda pode ter de 2,4% a 7% e a CDU de 2,5% a 6,8%.