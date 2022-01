Legislativas: Marcelo saúda notícias de redução da abstenção

Veja também:

O Presidente da República saudou hoje as notícias de redução da abstenção nas legislativas, durante uma curta visita ao Clube de Jornalistas, em Lisboa, em que elogiou o papel da comunicação social nesta campanha eleitoral.

À chegada ao Clube de Jornalistas, perto das 19:15, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que a redução da abstenção, a confirmar-se, "é uma vitória", pela qual agradeceu aos portugueses.

Depois, o chefe de Estado cumprimentou a presidente da direção do clube, Maria Flor Pedroso, e vários dos jornalistas presentes, que se juntaram para acompanhar a noite eleitoral em três salas com televisões.

"Aproveito para agradecer à comunicação social, que teve um papel fundamental nesta campanha. Foi uma grande campanha eleitoral, e em larga medida deve-se à comunicação social", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, destacando os debates e entrevistas desde o período de pré-campanha.

Segundo o Presidente da República, a comunicação social "foi espetacular" e "deu força à democracia - quando a democracia, um pouco por toda a parte, conhece uma fase crítica".

"E em larga medida se deve também a ela, e naturalmente, aos partidos e aos seus dirigentes, e sobretudo aos portugueses, as notícias poucas que temos, e são as únicas que me permito aqui sublinhar, quanto a uma redução tão clara da abstenção num período muito mau para se reduzir a abstenção", acrescentou.