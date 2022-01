Legislativas. Candidato do ADN queixou-se de ter sido "coagido" quando foi votar sem usar máscara

O presidente do partido Alternativa Democrática Nacional (ADN), Bruno Fialho, apresentou este domingo uma queixa na Comissão Nacional de Eleições (CNE) por considerar ter sido "coagido" numa mesa de voto, no Seixal, quando tentava votar sem usar máscara.

Num ‘email’ enviado às redações, o ADN afirma que Bruno Fialho tentava votar hoje, pelas 10h30, na escola básica dos Foros de Amora, no concelho do Seixal, quando, “num primeiro momento, foi impedido de entrar no local, sendo obrigado a ficar à porta, enquanto uma funcionária o barrava” por não usar máscara.

No mesmo comunicado, o ADN afirma que o também candidato a primeiro-ministro terá sido “coagido a não votar" pelo presidente da mesa, "que o insultou e tentou agredi-lo antes e após ter depositado o seu voto na urna”, pelo que apresentou uma queixa no livro de reclamações.

A CNE confirmou que recebeu às 15h49 uma queixa relativa a esta situação e referiu não ter recebido mais queixas do género.

“O ADN repudia este comportamento discriminatório e intimidatório de que o seu Presidente foi alvo e que é bem demonstrativo dos tempos estranhos que temos vivido e totalmente avessos aos valores democráticos que todos partilhamos”, acrescentou o partido.

Em declarações à Lusa, Bruno Fialho lamentou o sucedido e apelou ao voto dos cidadãos, considerando que o uso de máscara não é obrigatório. Acrescentou ainda que está a reunir queixas de pessoas a quem o direito de voto foi dificultado por não usarem máscaras.

Segundo o MAI, até ao meio-dia de hoje votaram 23,27% dos eleitores inscritos, correspondentes a mais de 2,5 milhões de pessoas, uma percentagem superior à das últimas legislativas, realizadas em 06 de outubro de 2019, antes da pandemia, quando a afluência média às urnas à mesma hora estimava-se em 18,83% dos eleitores, o que correspondia a cerca de dois milhões de votantes.

Fonte da CNE disse à Lusa que as eleições de hoje estão a decorrer com normalidade e serenidade, sem incidentes.

As assembleias de voto para as eleições legislativas abriram às 8h00 de hoje em Portugal Continental e na Madeira, encerrando às 19:00.

Nos Açores, as mesas de voto abriram e encerram uma hora depois em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.

Podem votar para as eleições antecipadas de hoje 10.820.337 eleitores, mais 9.808 do que nas anteriores legislativas, em 2019.

Tendo em conta a atual situação da pandemia, em que mais de um milhão de pessoas estão em isolamento obrigatório devido à covid-19, o Governo decidiu que estes eleitores podem votar presencialmente e recomendou que o façam num período específico, entre as 18:00 e as 19:00.

A legislatura atual, que terminaria apenas em 2023, foi interrompida depois do 'chumbo' do Orçamento do Estado para 2022 ter gerado uma crise política que levou à dissolução do parlamento e à convocação de eleições antecipadas.