Duarte Pacheco afasta demissão de Rio. "Está legitimado para ser líder do partido"

Duarte Pacheco afasta um cenário de demissão de Rui Rio, caso se confirmem as projeções que apontam para uma derrota pesada nas eleições deste domingo.

Em reação às projeções desta noite, que dão uma vitória ao Partido Socialista, com possibilidade de atingir a maioria absoluta, o deputado social-democrata, muito próximo do líder do partido, diz que estes dados devem ser encarados com cautela.

E que, a confirmarem-se, são a prova de que o voto útil funcionou melhor à esquerda.

"O centro-direita cresce, mas dividido. Enquanto que os outros dois partidos à esquerda do Partido Socialista perdem votos e deputados, porventura para o Partido Socialista. O voto útil, aí poderá ter funcionado melhor", diz o social-democrata. sublinhando que não estamos a falar em resultados concretos.

Questionado sobre que ilações Rui Rio deverá tomar perante a derrota, Duarte Pacheco afirma que, depois de ter ganho as diretas há dois meses, Rio "está legitimado para ser líder de partido".