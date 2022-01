Covid-19. Portugal tem até 783 mil eleitores isolados

Tendo em conta a atual situação da pandemia da Covid-19, o Governo decidiu que estes eleitores poderiam votar presencialmente, recomendando aos eleitores em isolamento que exercessem o seu direito entre as 18h00 e as 19h00.

A DGS explica que "o número de pessoas infetadas nos últimos sete dias foi de, aproximadamente, 390 mil (com 18 ou mais anos, 271.800) e nos últimos 10 dias 552.200 (com 18 ou mais anos, 383.900), pelo que o número de pessoas isoladas situa-se entre estes dois valores".

Adicionalmente, "as pessoas com estado de vigilância ativa no sistema, com indicação para isolamento profilático, correspondem a cerca de 624.600, das quais 399.700 com 18 ou mais anos", refere a DGS.

“O valor de casos ativos apresentado no boletim de hoje, dia 30 de janeiro – cerca de 597.800 - corresponde ao número de pessoas infetadas que ainda não têm o estado de recuperado registado no sistema", acrescenta-se.

"No entanto, o estado de recuperação pode não corresponder exatamente ao momento em que o caso deixa de estar em isolamento. Esta diferença ocorre porque o certificado de recuperação é emitido 11 dias após a realização de teste laboratorial de diagnóstico com resultado positivo, enquanto que, na maioria dos casos, em que as pessoas não têm sintomas ligeiros ou são assintomáticas, são cumpridos sete dias de isolamento", esclarece ainda a entidade dirigida por Graça Freitas.

Portugal registou 45.335 novas infeções de Covid-19 nas últimas 24 horas, mais 29 mortes e um substancial aumento nos internamentos em enfermaria, indicam os números divulgados este domingo pela DGS.