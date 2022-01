Costa cauteloso com a maioria absoluta. "É uma cenário extremo, não será previsível"

Veja também:

O líder do PS, António Costa, afirmou na primera reação às projeções dos resultados que dão o PS como o partido mais votado, que esta é uma vitória que não só é clara como representa um reforço da votação nos socialistas.

"É claro que o PS ganhou", afirmou.

O secretário-geral do PS, em declarações exclusivas à RTP, disse ainda que a maioria absoluta "é um cenário extremo, não será previsível". Isto porque, segundo o líder do PS, o partido teria de ficar no limiar máximo de todas as projeções para alcançar esse objetivo.