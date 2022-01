Conceição Pequito: "Rio poderá ser o interlocutor por excelência de Costa"

A investigadora e politóloga Conceição Pequito considera que os resultados que as projeções deixam adivinhar revalam "o sentido conservador" dos portugueses.

"O eleitorado aposta no seguro, no que considera mais sensato", apontou a especialista do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, convidada da emissão da Renascença nesta noite eleitoral.

Neste quadro em que PS e PSD terão mais de dois terços dos votos, Conceição Pequito acredita que "Rui Rio poderá ser o interlocutor por excelência de António Costa, de modo a proceder às tais reformas estruturais" de que o país necessita.

"António Costa com as mãos mais livres, tenderá a governar mais ao centro e menos à esquerda", antevê.

Conceição Pequito classifica como "assinalável e notável" o facto de o PS chegar quase à maioria absoluta, depois "de uma campanha marcada por momentos contrastantes, com mudanças de discurso".

A especialista concluiu que "as sondagens voltaram a não passar no teste".