CNE. Assembleias de voto abrem sem incidentes no Continente e Madeira

Todas as assembleias de voto para as eleições legislativas abriram hoje às 08:00, no continente e Madeira, sem registar quaisquer incidentes durante a primeira hora, revelou o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

"Não houve incidentes até ao momento", afirmou o porta-voz num balanço à agência Lusa uma hora após a abertura das assembleias de voto.

Nos Açores, as mesas de voto abriram e vão encerrar uma hora depois em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.

Concorrem às eleições legislativas antecipadas 21 forças políticas, o mesmo número do que em 2019, mas apenas 13 concorrem em todos os círculos eleitorais.

No total, são eleitos 230 deputados à Assembleia da República, de onde sairá o XXIII Governo Constitucional.

Podem votar para as eleições antecipadas de hoje 10.820.337 eleitores, mais 9.808 do que nas anteriores legislativas, em 2019.

Em 2019, a taxa de abstenção atingiu o recorde de 51,43%, comparando com os 8,3% nas eleições para a Assembleia Constituinte, em 1975, ou os 16,4% das primeiras legislativas, em 1976.

A legislatura atual, que terminaria apenas em 2023, foi interrompida depois do "chumbo" do Orçamento do Estado para 2022 ter gerado uma crise política que levou à dissolução do parlamento e à convocação de eleições antecipadas.