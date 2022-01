Catarina Martins apela ao voto. "Ninguém deve ficar em casa"

Veja também: Eleições legislativas ao minuto

Programas eleitorais A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, apela aos portugueses que se desloquem às urnas e exerçam o seu direito de voto, dizendo que em democracia "ninguém está dispensado". "O apelo é para que se venha votar, na democracia ninguém está dispensado", afirmou a coordenadora do BE. Catarina Martins, que votou neste domingo de manhã na Escola Secundária Almeida Garrett, em Vila Nova de Gaia, apelou, em declarações aos jornalistas, para que os portugueses se dirijam às urnas. "É preciso que ninguém fique em casa, que ninguém se esqueça do voto, para que depois também não haja um Governo que se possa esquecer dos problemas do país", argumentou. Catarina Martins apelou ainda aos milhares de portugueses que, devido à pandemia da covid-19, estão isolados nas suas casas, lembrando que está "tudo preparado para que votar seja seguro para todos". "Ninguém deve ficar em casa, toda a gente deve vir exercer o seu direito ao voto", reforçou, defendendo que a abstenção "não é solução", mas deixar que "outros escolham por nós". "Estão todas as condições garantidas para que haja segurança no voto, e portanto, toda a gente deve vir votar, incluindo as pessoas que estão isoladas", acrescentou.

Escusando-se a comentar as afirmações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de que estas eleições são "diferentes", a coordenadora do BE disse que aguardará "com toda a serenidade" os resultados eleitorais de hoje, nomeadamente, os da abstenção. A coordenadora do BE agradeceu ainda aos milhares de pessoas que hoje estão nas mesas de voto e nas mais variadas tarefas a garantir que o ato eleitoral decorre em "segurança para toda a gente". "No período que estamos a viver, pandémico, seguramente, este é o momento de agradecer aos milhares de pessoas que, por todo o país, num gesto generoso para com a democracia, estão a garantir que este processo eleitoral decorre da melhor forma", afirmou. As assembleias de voto para as eleições legislativas abriram às 8h00 em Portugal Continental e na Madeira, encerrando às 19h00. Nos Açores, as mesas de voto abrem e encerram uma hora depois em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.