Bernardino Soares. "Bipolarização artificial" e "ataque forte" do PS à esquerda geraram voto útil

O dirigente comunista Bernardino Soares Bernardino Soares não esconde que o resultado das eleições legislativas é negativo para a CDU, no entanto, tece duras críticas à estratégia do PS.

Em declarações à Renascença, o membro do Comité Central do PCP assinalou que as primeiras previsões, que colocam os comunistas em sexto lugar, refletem "uma bipolarização, uma proximidade entre o PS e o PSD que se vem a revelar artificial, não correspondendo à realidade, o que beneficiou uma estratégia de voto útil".

Estratégia essa, destacou, que o PS terá promovido "utilizando um ataque forte" aos restantes partidos de esquerda, como CDU e Bloco de Esquerda.

"Há agora dois desafios para o futuro. Primeiro, cá estaremos a continuar a defender o que consideramos justo e adequado para o país. Depois, há uma grande incógnita do que vai fazer o PS. Nestes últimos anos, tivemos vários avanços com o cunho da CDU que o PS não queria. Agora, vamos ter um PS reforçado", lamentou.

Apesar das críticas, a CDU não fecha a porta "ao diálogo e à convergência, desde que haja medidas concretas para resolver os problemas dos portugueses".

"Sempre estaremos, em qualquer conjuntura política, disponíveis para dialogar, mas não nos peçam para reforçar medidas que deixam tudo na mesma", atirou.

Esperança na eleição de João Oliveira e António Filipe

A CDU, que teve uma campanha "bastante atípica, mas ainda assim com grande mobilização e empenho", pode não eleger João Oliveira em Évora e António Filipe em Santarém.

Bernardino Soares salientou que se Oliveira não for eleito "será negativo para a CDU e para o Parlamento, porque é um deputado de grande qualidade".

Sobre António Filipe, o dirigente comunista ressalvou que as projeções têm "margens bastante latas" e manifestou confiança na eleição de ambos os deputados. Seja qualquer for o desfecho, transmitiu uma mensagem de força e esperança para a CDU:

"O distrito de Santarém tem características muito específicas. A noite ainda vai ser longa e esperamos conseguir eleger António Filipe, figura histórica da Assembleia da República. Gostaria que estes dois meus camaradas fossem eleitos, mas se não forem não faltará força à CDU."