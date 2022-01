BE diz que "estratégia de chantagem" do PS ajudou a criar voto útil à esquerda

Veja também:

O Bloco de Esquerda (BE) considera que a "chantagem" do PS ajudou a criar um voto útil à esquerda e permitir a vitória do partido de António Costa.

Numa reação inicial às primeira previsões eleitorais, segundo as quais o BE fica em quinto, atrás de Chega e Iniciativa Liberal, o líder parlamentar dos bloquistas, Pedro Filipe Soares, apontou o dedo ao PS.

"Iniciámos esta crise política com base numa chantagem ao país criada pelo PS tendo por pressuposto um Orçamento do Estado e o seu chumbo. (...) Sabíamos há muito tempo que esta noite seria longa e assim acontecerá, não temos outra expectativa. No entanto, percebemos que a estratégia do PS de chantagem para o país parece ter tido algum sucesso, com, também, uma ajuda, que não é despicienda, de uma polarização forçada, criada ao longo das últimas semanas e que, aparentemente, teve sucesso na criação do voto útil à esquerda", assinalou.

Pedro Filipe Soares sublinhou que os desafios para o país serão "ainda mais exigentes no futuro" e garantiu que o BE não vira a cara à luta.

"O Bloco de Esquerda cá estará para as lutas fundamentais do país no trabalho, na Saúde, na Educação, naquilo que nos une enquanto país e nos desafios que hoje, sendo maiores, não nos fazem esmorecer. O BE sempre teve uma capacidade de enfrentar os momentos mais difíceis e nunca faltou ao país. Caminhando se faz o caminho", assegurou.