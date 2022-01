Jerónimo puxa dos galões. “Tudo o que é conquista a favor do povo é influência da CDU”

O líder do PCP Jerónimo de Sousa disse na noite desta quinta-feira, no Seixal, que as marcas positivas da governação são da responsabilidade dos comunistas e "não de uma genuína opção dos governos do PS".

No último comício no sul do país, cerca de 350 pessoas marcaram presença no Pavilhão Leonel Fernandes, no Seixal. Saudações feitas pelo regresso de Jerónimo de Sousa foi tempo dos discursos.

Entre os vários argumentos a favor do voto na CDU, Jerónimo de Sousa enumerou os feitos da coligação.

“Tudo o que é novo, positivo e conquista a favor dos trabalhadores e do povo resulta não de uma genuína opção dos governos do PS, mas da iniciativa, da proposta, da influência das forças da CDU e que a sua presença na Assembleia da República conseguiu impor”.

A poucas horas do fecho da campanha que fica marcada por resultados de sondagens, Jerónimo deixou uma palavra sobre o assunto.

“Às vezes, camaradas, alguns de nós quando leem uma sondagem, quando reparam num comentário mais reacionário, ficam com os nervos em franja. Camaradas, temos de ter uma confiança aliada a uma grande serenidade e a uma grande combatividade”

Jerónimo de Sousa esteve esta noite no Seixal, autarquia liderada pelos comunistas desde 1976.