Jerónimo de Sousa acusa PS de ser incoerente

O secretário-geral do PCP criticou esta sexta-feira o PS por ser incoerente, ao dizer que está disponível para dialogar com todos, quando, na verdade, há uma “decisão já tomada” de um acordo com o PSD.

Durante uma sessão pública, na Maia, no distrito do Porto, Jerónimo de Sousa criticou Augusto Santos Silva por admitir um "acordo de cavalheiros" entre PS e PSD para a viabilização do próximo Governo, acusando os socialistas de cederem aos grandes interesses económicos.

“Como dizia anteontem o dirigente do PS Augusto Santos Silva, estabelecer um acordo de cavalheiros entre PS e PSD para poderem governar à vontade. Acordo de cavalheiros, vejam lá onde é que isto vai!”, reagiu Jerónimo de Sousa, acusando os socialistas de quererem “fazer a vontade ao sempre presente patrão dos patrões da CIP, que pedia um acordo escrito entre os dois maiores partidos.”

Para Jerónimo, “quem quer uma política de esquerda não a pode negociar com todos e muito menos com a direita ou com a extrema-direita.”

Jerónimo de Sousa diz que "é inquestionável" a vontade de o PS querer procurar entendimentos com o PSD.

A caravana da CDU seguiu para a baixa do Porto, onde às seis da tarde, tem previsto um desfile.

À noite, a campanha termina com um comício em Braga.