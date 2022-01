​António Costa desce o Chiado. "Extrema-direita, connosco nunca"

Veja também:

O líder do PS realizou neste último dia de campanha para as eleições legislativas a tradicional descida do Chiado, em Lisboa, e aproveitou para colar o PSD ao Chega.



António Costa, num discurso aos apoiantes no coração da capital, garantiu que com os socialistas nunca haverá conversas com a extrema-direita.

“O voto no PS é o único voto certo e seguro, porque é único, o único mesmo, que em circunstância alguma dependerá do que quer que seja, do apoio ou da passividade ou da cumplicidade da extrema-direita. Connosco, nunca. Essa é uma linha vermelha que nunca deixaremos ultrapassar", declarou o recandidato a primeiro-ministro.



Perante uma multidão de apoiantes na Baixa de Lisboa, António Costa elencou algumas das bandeiras socialistas.

“Continuamos a fortalecer o Serviço Nacional de Saúde e continuamos a ter contas certas. Continuar a apostar na Educação e no futuro dos nossos jovens e a garantir, sobretudo, um combate sem tréguas contra a precariedade e pela habitação acessível, para que todos os jovens tenham o seu futuro connosco aqui em Portugal", declarou.