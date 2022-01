Abertura do PS ao diálogo. “Só por isso estas eleições já valeram a pena”

Veja também:

O militante socialista Francisco Assis vê “com satisfação” a abertura do Partido Socialista para “a viabilização de soluções governativas estáveis”, no caso do PS não ganhar as eleições.

Apesar de estar convencido que o seu partido sairá vencedor do ato eleitoral de domingo, em entrevista à Renascença, Assis destaca o facto do PS ter-se disponibilizado “para dialogar com os partidos à sua esquerda e com os partidos democráticos à sua direita”, com exceção do Chega.

“Não faço nenhuma equivalência entre os partidos mais à esquerda e o CHEGA”, salienta o também presidente do Conselho Económico e Social.

“Acho que há aqui uma fronteira muito grande”, uma vez que o “BE é um partido absolutamente democrático e o PCP é um partido que se integrou plenamente na nossa vida democrática”, mas no caso do partido de André Ventura, refere, “traz um discurso muitíssimo perigoso”.

O antigo líder parlamentar lembra que “nós sempre conseguimos falar com os partidos situados à nossa esquerda, como com os partidos situados à nossa direita”, o que, desde logo, “abre perspetivas diferentes”.

“Que ninguém fique refém de ninguém é bom para a democracia, é bom que os partidos possam dialogar abertamente, uns com os outros, até porque vamos ter um Parlamento fragmentado e isso vai obrigar-nos a um esforço de diálogo permanente, seja qual for o partido que ganhe”, alerta.