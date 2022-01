Sondagem SIC/Expresso. PS e PSD empatados decidem eleição voto a voto

A dois dias da votação para as Legislativas de 30 de janeiro, uma nova sondagem coloca PS e PSD taco a taco a discutir a vitória. A sondagem Expresso/SIC aponta para um empate técnico, com o PS à frente do PSD por apenas dois pontos (35% para 33%). Um resultado tão próximo que a equipa do ISCTE-ICS assinala ser “impossível inferir” qual dos dois partidos pode sair vencedor. O PS está num intervalo entre 32% e 38% e o PSD entre 30% e 36%. Traduzindo para número de deputados, isto pode dar ao PS entre 92 a 106 deputados e ao PSD de 87 a 101 deputados. Na luta pelo terceiro partido mais votado, o combate também promete ser quase voto a voto, segundo esta sondagem. O Chega, a Iniciativa Liberal e a CDU estão com 6% das intenções de voto, seguidos de perto pelo Bloco de Esquerda, com 5%. Segundo o trabalho do ISCTE-ICS s esta ordem de votação se confirmasse, Ventura seria o terceiro mais votado, mas a IL seria a terceira maior bancada, beneficiando do seu voto concentrado em círculos eleitorais com maior eleitorado, como Lisboa e Porto. O Bloco de Esquerda seria o partido mais prejudicado, esse, pode cair de terceiro para sexto.

Com os novos dados conhecidos esta quinta-feira, o agregador de sondagens da Renascença estima que, se as eleições fossem hoje, o PS venceria, sem maioria absoluta, com 35,9% dos votos.