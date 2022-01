Rio só admite falar com o Chega “à vista de todos no plenário" do Parlamento

Veja também:

O presidente do PSD, Rui Rio, afastou hoje a possibilidade de conversar com Bloco de Esquerda (BE), PCP e Chega, no caso de ganhar as eleições do próximo domingo, argumentando que “não vale muito a pena falar” com estes partidos.

Questionado pelos jornalistas, no Porto, sobre se deixaria algum partido de fora das suas conversas ou ouviria todos, Rio respondeu assim: “Eu podia dizer que falava com o Bloco de Esquerda ou com o PCP, mas não vale muito a pena falar com o BE e o PCP. A mesma coisa se aplica ao Chega”.

Especificamente com o partido de André Ventura, o candidato social-democrata garante que, conversas com o Chega, só mesmo à vista de todos.

“À vista de todos é no plenário da Assembleia da República”, afirmou o candidato a primeiro-ministro.

“O Orçamento do Estado quando vai a plenário e às comissões, é discutido e até votado. Já em sede de comissão, o artigo tal, a alínea tal, com propostas daqui e dali, e isso é completamente público, portanto, participam os deputados de todos os partidos”, observou.

Rui Rio volta, assim, a insistir que não haverá diálogo com o partido de André Ventura, seja para viabilizar um Governo, seja para a aprovação de um eventual Orçamento do Estado, caso o PSD venha a formar Governo.

O líder do PSD falou aos jornalistas, no Porto, à margem de um almoço com empresários do setor da restauração. Esta tarde, participa numa arruada na Rua de Santa Catarina, na baixa portuense.