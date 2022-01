Marcelo Rebelo de Sousa nunca acreditou no Bloco Central, mas "a escolha é dos portugueses"

Em véspera do fim de campanha para as Legislativas, a possibilidade de um Bloco Central voltou a surgir, mas a vontade de PS e PSD pode esbarrar num Presidente da República que nunca defendeu esta solução.

O presidente do PSD, Rui Rio, admite um “acordo de cavalheiros” com o PS para a viabilização do próximo Governo, como sugere o ministro Augusto Santos Silva, mas tem de ser “recíproco”. O líder socialista, António Costa, não “especula sobre o futuro”, mas vai conversar com todos, menos com a extrema-direita.



Marcelo Rebelo de Sousa, até ver, nunca demonstrou vontade que assim seja. Pelo contrário, o atual chefe de Estado português condenou a aliança forjada entre os dois partidos em 1983.

Na altura, a faceta de comentador político, que tinha feito campanha pelos sociais-democratas, considerava ao jornal "Tempo" que o eleitorado tinha "convicção" que iam votar entre Mário Soares ou Carlos Mota Pinto para ser primeiro-ministro e que, ao escolher um, "não se estava, obviamente a escolher, e muito bem, a composição de um Governo com a participação de outro".

Tratou-se de uma "construção" da direação do PS que "lesa gravemente" o PSD e apresentava "incongruências" e "debilidades". No entanto, os comentários mais duros de Marcelo Rebelo de Sousa chegam no fim do seu comentário, quando classifica o Bloco Central como uma "ilusão", um "mito balofo" e um "artificialismo sem conteúdo".