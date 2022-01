"Costa merece perder, porque baseou a campanha em mentiras", defende Rio

Veja também:

Rui Rio defendeu esta quinta-feira que António Costa "merece perder as eleições, porque baseou a campanha em mentiras".

A critica ao atual primeiro-ministro foi feita pelo candidato do PSD numa arruada que desceu a Rua Santa Catarina, no Porto, um dia depois da campanha socialista ter feito o mesmo.

"O PS optou por uma campanha em que em vez de dar as suas ideias, tratava de deturpar as nossas ideias", aponta, rodeado por milhares de apoiantes.

Rui Rio rejeita ainda que o PSD queira privatizar a Segurança Social e o SNS e que esteja ligado à extrema-direita.

O presidente do PSD, Rui Rio, afastou esta quinta-feira a possibilidade de conversar com Bloco de Esquerda (BE), PCP e Chega, no caso de ganhar as eleições do próximo domingo, argumentando que “não vale muito a pena falar” com estes partidos.

Questionado pelos jornalistas, no Porto, sobre se deixaria algum partido de fora das suas conversas ou ouviria todos, Rio respondeu assim: “Eu podia dizer que falava com o Bloco de Esquerda ou com o PCP, mas não vale muito a pena falar com o BE e o PCP. A mesma coisa se aplica ao Chega”.