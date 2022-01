Municípios vão apresentar proposta para facilitar o voto dos eleitores

Veja também:

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) vai apresentar ao Parlamento uma proposta para facilitar o voto em eleições, revela à Renascença a presidente Luísa Salgueiro.



Numa altura em que o poder político tem sido criticado pela forma como preparou as legislativas em pandemia, a ANMP quer avançar com novas soluções, que vai entregar à nova Assembleia da República que sair das eleições do próximo domingo..

Luísa Salgueiro diz à Renascença que é necessário encontrar soluções e garante que, em tempo útil, irá apresentar uma proposta à Assembleia da República.

“É imperioso que o país avance com novas soluções no momento da votação. Elas são possíveis, a evolução tecnológica permite-o e há recursos que podem ser acionados se a lei o permitir. A própria Associação Nacional de Municípios apresentará, atempadamente, à nova Assembleia da República propostas e sugestões para que isso possa acontecer.”