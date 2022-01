Francisco Rodrigues dos Santos quer uma “prenda” no domingo

Veja também:

À moda do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos chegou com atraso esta manhã à feira dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia. À espera tinha toda a comunicação social e os militantes do CDS, na sua maioria membros da Juventude Popular.

O dia parecia calmo, mas os ânimos exaltaram-se quando a caravana foi interrompida por um homem que gritava: “Francisco Rodrigues dos Santos vai ser o primeiro a demitir-se no domingo”. O presidente do CDS ignorou. “As acusações são de um militante do Partido Socialista ali plantado”, disse o líder centrista.

A caravana seguiu e, entre militantes e amigos, Francisco Rodrigues dos Santos aproveitou para distribuir o “Via Verde Saúde” - um panfleto que esclarece as propostas do partido para o setor que passam pela abertura da opção de escolha entre público e privado para se receber cuidados de saúde, sem custos. Entre os comerciante houve luta pelas canetas do partido e até quem pedisse 16 canetas, uma para cada neto.

Mas foi no final da volta à feira que o presidente do CDS deixou alguns pedidos. Francisco Rodrigues dos Santos reforçou que quer ajudar o país a construir um Governo de direita. Depois de ter estado dois anos à frente do CDS, o líder centrista diz ter “a certeza absoluta” que no domingo recebe um presente pelos anos de mandato.