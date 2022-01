Voto antecipado para idosos e confinados. Abstenção zero nos lares de Reguengos de Monsaraz

Canetas, máscaras, luvas, gel desinfetante e batas descartáveis. Está completo o "kit" de proteção individual que a equipa da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz leva consigo, na visita que realiza ao lar de uma freguesia do concelho.

Começou esta terça-feira, em todo o país, para se prolongar até amanhã, o processo de recolha dos votos dos idosos em lares e de pessoas em confinamento, que pediram para votar antecipadamente nas legislativas.

Sem inscrições de pessoas confinadas, no concelho apenas 26 utentes, de duas das agora denominadas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI), inscreveram-se para votar antes do dia 30. O município preparou tudo ao pormenor, disponibilizando uma equipa para realizar este trabalho.

“Articulamos com as direções dos lares, procurando que fosse disponibilizado um espaço recatado, dentro de cada lar, onde pudesse decorrer a votação, garantindo o sigilo do voto e o respeito pelas regras básicas que estão em vigor para efeitos de pandemia”, explicou, à Renascença, Nelson Galvão, responsável pela preparação dos atos eleitorais no município alentejano.

De acordo com o chefe de divisão de Administração Geral, foram também estabelecidos horários para que tudo fosse realizado comodamente e em segurança.

“Sugerimos espaços amplos que permitissem algum distanciamento físico, ainda que sejam os funcionários dos lares que fizeram todo o encaminhamento do eleitor. Nós apenas entregamos e recolhemos o boletim”, sublinhou.

Nelson Galvão lembrou também que foi efetuado o “reforço da vacinação para os funcionários que acompanham o processo eleitoral”, tendo havido a preocupação de realizar “um autoteste para podermos entrar nos lares” e proceder à entrega e recolha dos boletins de voto, além do cumprimento das regras básicas, como a utilização da mascara ou a higienização das mãos.

“Na prática, quisemos reproduzir, ali, um pouco do que é uma mesa de voto, recriar esse ambiente, como se fosse no dia 30, mas com todas as regras de segurança imprescindíveis”, acrescenta.

Depois de assistirem à votação, os boletins regressaram às mãos dos funcionários municipais que os encaminham para “os circuitos que forem definidos, ou pela GNR ou através das juntas de freguesia”, para que estes votos cheguem, no dia 30, às mesas de voto dos respetivos eleitores.

Por motivos de segurança, não foi possível à Renascença estar no interior destas residências para idosos, mas, a avaliar pelas palavras deste responsável, tudo correu muito bem.

“Não tivemos um número elevado de inscritos, a manhã foi o período com mais inscrições, de qualquer forma, foi bastante interessante, com muita recetividade dos utentes destas duas instituições e posso dizer-lhe que houve 100% de afluência às urnas”, assegura, sorrindo, Nelson Galvão.

Sem abstenção, os mais velhos deram o exemplo e todos os que se inscreveram para votar antecipadamente, acabaram por exercer o seu direito de voto.