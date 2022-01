Rui Rio à Renascença. Costa aos "ziguezagues" com possibilidade de BE no Governo

António Costa “tem andado notoriamente aos ziguezagues, ora diz uma coisa, ora diz outra”, disse Rui Rio, líder do PSD, em entrevista à Renascença esta terça-feira.

No último mês, o secretário-geral do PS já pediu a maioria absoluta e descartou a possibilidade de reeditar a geringonça. Mas com as sondagens a sinalizar uma mudança de maré do eleitorado, o discurso do líder socialista mudou.



“Voltamos a ter em cima da mesa, não sei como, uma nova geringonça, eventualmente com o Bloco de Esquerda dentro do Governo”, apontou Rio.

Uma sondagem da Aximage, publicada esta terça-feira, que dá o PSD com 34,4% das intenções de voto, mais seis décimas do que o PS que surge com 33,8%. Confrontado com este possível resultado eleitoral, o líder do PSD reagiu com precaução: “Acho que é dos mercados que não funciona em Portugal.”

Ainda assim, fez questão de garantir que a sua “opinião” é que “o PSD tem vindo a crescer”, dado que o “Governo está desgastado”. Na prática, justificou, a inversão do sentido de voto perto da ida às urnas fez sempre parte da sua estratégia como líder de oposição. “As pessoas quando procuram um primeiro-ministro não é o outro ser capaz de dizer muito mal do outro”, disse.

Na mesma sondagem da Aximage, o PAN aparece com 3,2% das intenções de voto – o que pode colocar o partido de Inês Sousa Real no papel de fiel da balança. Questionado sobre um possível governo PSD com apoio do PAN, Rio não descartou essa possibilidade. Mas deixou um aviso: “Têm de ser por em cima da mesa coisas sensatas”, não coisas que, à partida, já se sabe que “vão ser recusadas.”

Rui Rio afastou, por exemplo, a possibilidade de discutir a reposição dos debates quinzenais – medida que consta do programa eleitoral do partido liderado por Inês Sousa Real.