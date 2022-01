Rui Rio à Renascença. Aconteça o que acontecer, a resposta ao Chega é "não"

Em entrevista à Renascença , esta terça-feira, o líder do PSD garantiu que um apoio à direita, no caso de vencer as eleições, "não pode" incluir o Chega. É um tema que está fora de questão.

Rui Rio admite mais rapidamente recorrer ao PAN para acordos na formação de Governo do que ao Chega. A uma possível ligação com o partido de André Ventura, a resposta é um rotundo "não". CDS e Iniciativa Liberal serão os parceiros preferenciais se os sociais-democratas ganharem as eleições de domingo.

"Quando as pessoas são sensatas e se sentam à mesa para conversar, alguma coisa pode acontecer. Mas esse não é o meu caminho preferencial. O meu caminho preferencial é conseguir o equilíbrio com o CDS e com a Iniciativa Liberal", declarou.

Embora tenha linhas vermelhas "com todos os partidos" e esteja disposto a negociar para viabilizar a governabilidade, uma vez que há um "altíssimo grau de probabilidade" de não haver maioria absoluta, Rio considera que as posições do PAN são demasiado "fundamentalistas" para permitir um acordo.

Na eventualidade de um Orçamento do Estado ser chumbado por votos contra do Chega, no entanto, Rio não atirará a responsabilidade, especificamente, ao partido de André Ventura.

Rui Rio afirma, na entrevista à Renascença, que António Costa “tem andado notoriamente aos ziguezagues, ora diz uma coisa, ora diz outra”.

No último mês, o secretário-geral do PS já pediu a maioria absoluta e descartou a possibilidade de reeditar a geringonça. Mas com assondagens a sinalizar uma mudança de maré do eleitorado, o discurso do líder socialista mudou.



"A primeira coisa que ele disse é ‘apenas a geringonça. Se eu precisar dos votos do PSD para aprovar o Orçamento demito-me’. Depois, veio para a campanha eleitoral e continuou com isso e continuou a dizer ‘com o PSD, não’. E uma vez que o que aconteceu com o BE e o PCP no Orçamento para 2022 [que foi chumbado], candidata-se porque dizia que ‘vou ter uma maioria absoluta’. Agora, diz que negoceia com toda a gente. Não sei em que acreditar no que ele vai fazer, apontou Rio.



E, logo de seguida, colocou um novo cenário: "Sei uma coisa: é que voltamos a ter em cima da mesa a probabilidade de uma Geringonça, agora até mais com o BE do que com o PCP. Os eleitores têm que pensar que votar no PS e em António Costa tem uma altíssima probabilidade de voltar a ter uma Geringonça, eventualmente, com o BE ativo dentro do Governo.”