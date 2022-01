Lisboa. PS anuncia abstenção ao orçamento municipal e liberdade de voto

O PS na Assembleia Municipal de Lisboa anunciou nesta terça-feira a posição de abstenção ao orçamento camarário para 2022, mas sem implementar a disciplina de voto, por "confiança" na bancada socialista, defendendo a viabilização para que haja "estabilidade governativa". "Vamos viabilizar com uma abstenção, no sentido de amenizar os ânimos" e para o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), "não ter álibi para não governar", afirmou o representante do grupo municipal do PS, Manuel Lage, no âmbito de um encontro com jornalistas. Apesar da posição de abstenção à proposta de orçamento, que prevê uma despesa de 1,16 mil milhões de euros para este ano, a direção da bancada socialista decidiu "não implementar a disciplina de voto", pelo que os 27 deputados municipais do PS, em que se incluem 13 presidente de junta de freguesia, podem apresentar outro sentido de voto, nomeadamente a favor ou contra. "A nossa confiança nos deputados é tal que decidimos não implementar disciplina de voto", indicou Manuel Lage, acrescentando que a decisão aconteceu após "medir o pulso" à bancada do PS, em que concluiu que "todos os deputados têm a clara noção de que o que está em causa é a estabilidade da cidade de Lisboa". O socialista realçou que a opção de não implementar a disciplina de voto se deve "única e exclusivamente porque há um sentimento de responsabilidade e um alargado consenso em torno deste sentimento de responsabilidade", ainda que essa decisão pressuponha "sempre uma possibilidade" de existirem sentidos de voto diferentes entre os deputados do PS. "Não podemos continuar a ser acusados de força de bloqueio", frisou.

Esperando que o orçamento seja aprovado nesta terça-feira pelo executivo camarário, com a abstenção dos vereadores do PS, o representante dos deputados socialistas realçou a importância da votação na Assembleia Municipal, para que seja também viabilizado e seja um instrumento de trabalho para a governação da cidade. "Defendemos uma estabilidade governativa, não faz sentido criarmos uma crise política. Claro que há propostas que não estamos 100% de acordo, mas neste momento o que queremos para a cidade de Lisboa é que Carlos Moedas governe", expôs o socialista. Manuel Lage disse ainda que "90% do orçamento municipal apresentado corresponde a um orçamento de continuidade", com compromissos do anterior executivo, presidido por Fernando Medina (PS), e que as novas propostas são reflexo do programa eleitoral da coligação "Novos Tempos" (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança). Questionado sobre os 10% do orçamento que levam à abstenção por parte do PS, o socialista referiu que a única reunião que houve com o executivo foi no âmbito do estatuto de oposição, em que propuseram algumas medidas, inclusive na área da habitação, e "nenhuma delas foi aceite", considerando que, em relação à falta de diálogo, o que PSD/CDS-PP "não gostou" enquanto foi oposição durante 14 anos "agora usa a mesma receita". O grupo municipal do PS vai "compilar uma lista de perguntas para as quais não obteve resposta" sobre o orçamento, inclusive o investimento na habitação e de onde vem o dinheiro para os transportes públicos gratuitos, apontou o deputado socialista.