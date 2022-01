João Ferreira volta a liderar campanha da CDU. "Acompanhei à distância com satisfação"

A manhã foi passada numa viagem de elétrico entre a Praça da Figueira e o Cais do Sodré em Lisboa. A CDU congratula-se com a conquista de um passe social mais barato, "uma barreira importante", mas quer mais:

João Ferreira voltou, esta terça-feira, a agarrar os comandos da caravana da CDU, depois de ter estado uma semana em casa, infetado com Covid-19 . O candidato comunista mostrou-se satisfeito em voltar, mas gostou do que viu à distância.

Dos transportes para as escolas, João Ferreira lamenta que os efeitos da Covid-19 na educação não estejam a ter uma resposta mais enérgica.



“Era necessário que estivéssemos já com medidas muito mais vigorosas do que aquelas que temos do ponto de vista da recuperação desse atraso nas aprendizagens, com a contração de mais professores, professores em falta”, sustentou.