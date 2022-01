Francisco Rodrigues dos Santos já tem planos para quando for ministro da Defesa

Veja também:

Francisco Rodrigues dos Santos relembrou, nesta terça-feira de manhã, o plano que tem para as Forças Armadas quando estiver no Governo.

“As propostas que o CDS propõe – e eu espero cumpri-las quando for, como espero, ministro da Defesa – é um complemento vitalício de dignidade e de gratidão de pensão no valor de 300 euros mensais”, começou por apontar, em declarações aos jornalistas.

“Queremos alargar a assistência à doença dos militares a todos os nossos ex-combatentes, para que possam aceder à rede de hospitais militares, e as parcerias que têm com os setores particular e social da saúde; e queremos ainda poder trasladar os restos mortais dos cerca de três mil militares que estão sepultados ainda hoje no ultramar para simbolicamente restituir essa paz sentimental às suas famílias e o resguardo que merecem”, concluiu.

O líder do CDS visitou esta manhã a Associação Portuguesa dos Veteranos de Guerra, onde foi também questionado pelos jornalistas sobre o apoio de Adolfo Mesquita Nunes, antigo vice-presidente do partido, à Iniciativa Liberal.

“Sem surpresa. Sem surpresa. Eu não me manifesto por apoios políticos de pessoas que não são militantes do partido”, respondeu Francisco Rodrigues dos Santos.