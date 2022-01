Catarina Martins acusa direita de falar de gatos por ter medo de falar do programa eleitoral

A direita prefere falar de gatos porque quer esconder o programa eleitoral, acusou Catarina Martins nesta terça-feira.

“É verdade, a direita não pode falar do seu programa. A direita tem um projeto de poder que é um projeto de poder dos grandes grupos privados da saúde ou das seguradoras privadas que querem ficar com a nossa Segurança Social. E, portanto, prefere falar de gatos. É gato escondido com o rabo de fora”, afirmou aos jornalistas, à margem da visita à feira de Vila de Prado, no distrito de Braga.

Questionada sobre as sondagens que apontam a vitória ao PSD, a coordenadora do Bloco de Esquerda desvalorizou e sublinhou que o que conta é o voto das pessoas.